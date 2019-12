Kosovo: accordo di governo, nuovo stallo in negoziati tra Ldk e Vetevendosje (3)

- La Ldk ha ribadito più volte di volersi muovere in maniera cauta per quanto riguarda la formazione del nuovo governo: in un messaggio diffuso in occasione del 30mo anniversario dalla fondazione del partito, il leader Isa Mustafa ha dichiarato di volere “una coalizione che venga creata senza campagna contro la nostra formazione e senza pressioni”. “Siamo un partito pluralista, che si è assunto responsabilità per il Kosovo in tutte le fasi prima e dopo la guerra, e che non ha bisogno di essere incalzato da cittadini o media per trovare un accordo di governo: stiamo lavorando per arrivare a un’intesa”, ha aggiunto Mustafa. (Kop)