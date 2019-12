Cile: presidente Pinera convoca ufficialmente referendum su nuova costituzione il 26 aprile (2)

- La legge che dispone l'avvio e regola un processo costituente era stata promulgata dallo stesso Pinera a inizio settimana. Si tratta di un passo compiuto in linea con le principali istanze di riforma promosse dalle proteste sociali iniziate il 18 ottobre. Il progetto, approvato in precedenza anche alla Camera dà corpo all'accordo tra maggioranza ed opposizione sulla riforma dell'ordinamento annunciato lo scorso 15 novembre. "La costituzione è la gran cornice che dà unità, certezza, stabilità e sicurezza al divenire dei popoli", ha detto Pinera nel suo discorso di presentazione. Il presidente ha sottolineato ad ogni modo che la nuova costituzione non sarà "la bacchetta magica che risolverà tutti i nostri problemi" ma che sarà utile per soddisfare le principali necessità manifestate dalla cittadinanza. (segue) (Abu)