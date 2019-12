Cile: presidente Pinera convoca ufficialmente referendum su nuova costituzione il 26 aprile (3)

- La legge è il risultato di un percorso avviato per tentare di mettere fine alle proteste sociali scoppiate nel paese a metà ottobre; proteste che hanno portato sotto i riflettori l'operato delle forze dell'ordine cilene, accusate di avere fatto un uso eccessivo della forza nei confronti dei manifestanti. L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha denunciato molteplici violazioni delle norme e degli standard internazionali sull'uso della forza. L'alto commissariato, guidato dall'ex presidente cilena Michelle Bachelet, ha raccomandato al governo cileno di Sebastian Pinera l'adozione di una serie di misure specifiche volte a "correggere le pratiche della polizia" e chiede di poter partecipare a un meccanismo di controllo e monitoraggio riguardo l'adozione delle misure di correzione richieste. L'organismo chiede inoltre al governo di fare in modo che i responsabili delle violazioni vengano assicurati alla giustizia. (segue) (Abu)