Cile: presidente Pinera convoca ufficialmente referendum su nuova costituzione il 26 aprile (9)

- In totale, rende noto Hrw, la polizia ha arrestato oltre 15 mila persone. Delle 442 denunce penali presentate dall'Indh per conto di vittime di abusi, 341 si riferiscono ad accuse di tortura e trattamento disumano e 74 ad abusi sessuali. La polizia è stata inoltre in diversi casi accusata di avere costretto i detenuti, compresi i minori, a spogliarsi e accovacciarsi completamente nudi nelle stazioni di polizia, una pratica vietata dai protocolli di polizia nel marzo 2019. L'ufficio del procuratore generale, segnala Hrw, ha avviato indagini preliminari su presunti abusi contro 2.278 persone, in cui sono presumibilmente implicati 203 membri delle forze di sicurezza, tra cui 173 agenti di polizia. (segue) (Abu)