Uruguay: sequestrate oltre 4,5 tonnellate di cocaina in porto Montevideo (3)

- Gli inquirenti avevano accertato che il precedente sistema di controlli delle esportazioni, basato essenzialmente sulla tracciabilità, permetteva l'invio della maggior parte dei prodotti senza la necessità di revisione da parte della dogana. Sebbene la tracciabilità del prodotto rappresenta un sistema sicuro per determinare l'origine esatta di un prodotto, non impedisce la "contaminazione" del processo logistico. Secondo gli specialisti in sicurezza e logistica i trafficanti puntavano sul fatto che "è materialmente impossibile controllare tutti i containers" e che i controlli si basavano sull'assegnazione di criteri di rischio. In questo modo i contrabbandieri potevano acquisire un'azienda legalmente costituita con i permessi di esportazione oppure "contaminare" parte del processo di logistica. "Siamo preparati a che non tolgano nulla dai containers ma non a che introducano qualcosa", ha dichiarato un esperto. (segue) (Abu)