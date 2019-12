Uruguay: sequestrate oltre 4,5 tonnellate di cocaina in porto Montevideo (4)

- Trattandosi di soia, il container con i 4500 chili di cocaina intercettato in Germania di fatto è passato proprio per il cosiddetto "canale verde" dell'export, categoria assegnata alle esportazioni a basso rischio e che, secondo quanto afferma il sindacato del personale della dogana, rappresenta il 95 per cento delle merci che escono dal porto. Una delle "linee investigative" del caso del porto di Amburgo considerava la possibilità che non fosse stata la compagnia esportatrice a caricare il container, ma un'impresa terziarizzata. Nel frattempo il direttorio dell'Ente statale di amministrazione dei porti (Anp), in risposta ai sospetti sulla provenienza del carico di cocaina, ha annunciato attraverso un comunicato il cambiamento dei criteri di "analisi di rischio", modificazione che verrà mantenuta ad ogni modo con "carattere riservato", precisa il documento. (segue) (Abu)