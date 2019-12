Uruguay: sequestrate oltre 4,5 tonnellate di cocaina in porto Montevideo (7)

- Il grosso quantitativo di cocaina proveniente dall'Uruguay, ha suscitato nel paese sudamericano un dibattito sulla vulnerabilità dei controlli alle frontiere e una forte crisi politica derivata nelle dimissioni, il 5 di agosto, del direttore del direttore della Direzione nazionale delle dogane (Dnd), Enrique Canon. Eppure l'opposizione non si ritiene soddisfatta con le dimissioni di Canon e segnala deficienze a livello anche del governo, della Prefettura e delle Forze Armate. "Le nostre frontiere sono un colabrodo", ha denunciato il leader del partito oppositore "Partido Nacional" ed attuale presidente eletto, Luis Lacalle Pou. Lacalle ha chiesto l'intervento delle Forze armate ai confini così come previsto da una recente legge mai applicata ancora. "La rinuncia di Canon va bene ma non basta, quando succedono cose come queste la responsabilità è del ministro perché ci sono politiche che hanno evidentemente fallito", ha aggiunto il futuro capo di Stato. Il riferimento è all'operato del ministro degli Interni, Eduardo Bonomi, da tempo al centro di numerose critiche anche per la clamorosa fuga del boss italiano della ndrangheta, Rocco Morabito, lo scorso 23 giugno. (segue) (Abu)