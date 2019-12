Usa: sanzioni ad appaltatori Nord Stream 2 se progetto non verrà bloccato entro 30 giorni

- Il dipartimento di Stato Usa ha avvertito oggi, 27 dicembre, che gli appaltatori del gasdotto Nord Stream 2 dovranno dimostrare da subito l'intenzione di cessare le operazioni sul progetto di trasporto di gas che collegherà la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico, e terminare tutte le attività non oltre al 20 gennaio per evitare sanzioni. E' quanto ha dichiarato il dipartimento di Stato in una "Scheda informativa sull'opposizione degli Stati Uniti al Nord Stream 2" nel quale si osserva che il dipartimento ha fino a 60 giorni per presentare un rapporto al Congresso che identifichi "le entità in violazione". "Gli Stati Uniti imporranno sanzioni a meno che le parti correlate non dimostrino immediatamente gli sforzi in buona fede per lasciare il progetto. Le parti correlate devono cessare le attività entro 30 giorni", ha dichiarato il dipartimento di Stato nella nota, promettendo di agire "rapidamente" sulla questione. Il presidente statunitense Donald Trump ha promulgato la legge di bilancio per il settore della Difesa, per un valore complessivo di 738 miliardi di dollari, che include sanzioni contro le società specializzate nella posa di condotte in acque profonde per il Nord Stream 2. L'appaltatore svizzero Allseas ha già cessato le attività legate al progetto, ma la Russia si è impegnata a completare il gasdotto Nord Stream 2 nonostante la minaccia e l'imposizione delle sanzioni statunitensi. (Was)