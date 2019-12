Usa: corte d'appello annulla condanna troppo “leggera" contro aspirante terrorista Isis

- Una corte d'appello federale degli Stati Uniti ha annullato oggi, 27 dicembre, la sentenza di 17 anni di carcere – stabilita da un giudice federale di Brooklyn - nei confronti di un ragazzo di New York che ha tentato di fornire supporto materiale all'Isis e di uccidere un agente dell'Fbi. Dietro la motivazione ci sarebbe un eccesso di discrezionalità da parte del giudice di primo grado, Margo K. Brodie, nell'imporre a Fareed Mumuni, 23 anni e aspirante terrorista, un termine inferiore dell'80 per cento agli 85 anni raccomandati dalle linee guida federali e persino al di sotto dei 18 anni per il co-imputato Munther Omar Saleh, che non è stato accusato di tentato omicidio. I pubblici ministeri nel giugno 2018 avevano chiesto per Mumuni una condanna di 85 anni ma l'avvocato di Mumuni si era opposto dipingendo il giovane come vittima dei reclutatori dell'Isis.(Was)