Usa-Cina: Congresso punta ad approvare legislazione contro violazione diritti uiguri

- Repubblicani e Democratici del Congresso stanno pianificando di approvare nel 2020 una legislazione a prova di veto che punirebbe la Cina per le violazioni dei diritti umani nei confronti della minoranza etnica uigura. Secondo quanto riferito dal quotidiano “New York Times”, l'intento è quello di costringere il presidente Donald Trump ad assumere una posizione più attiva sul tema dei diritti umani in Cina, preparando così un testo a prova di veto che punirebbe Pechino per la detenzione di oltre un milione di musulmani nei campi di internamento. La decisione deriva dalla crescente frustrazione del Congresso per la riluttanza del presidente Trump a sfidare la Cina in merito alle violazioni dei diritti umani, nonostante le notizie che descrivono le atrocità affrontate dalle minoranze musulmane e di altre etnie in Cina. (Was)