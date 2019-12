Bolivia: stampa, individui coperti tentano ingresso in sede diplomatica Messico (4)

- La ministro degli Esteri della Bolivia Karin Longaric aveva risposto segnalando che il presidio straordinario di forze di sicurezza attorno alle sedi diplomatiche era stato richiesto dallo stesso governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. "L'ambasciata del Messico accreditata in Bolivia ha chiesto il 19 novembre espressamente alla cancelleria della Bolivia di rafforzare con elementi della polizia i perimetri diplomatici, in virtù del fatto che si sentivano assediati dai movimenti sociali", ha detto Longaric. Una richiesta che l'ambasciatore del Messico a La Paz, Maria Teresa Mercado, avrebbe ribadito nel corso di "tre visite" al ministero degli Esteri boliviano. Longaric avverte di un possibile "lapsus" di Città del Messico. "Dicono che probabilmente le autorità boliviane avrebbero violato l'immunità dell'ambasciata in Messico, e allo stesso tempo annunciano questa richiesta", ha detto il ministro ricordando che il paese non intende violare le Convenzioni. (segue) (Brb)