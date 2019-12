Bolivia: stampa, individui coperti tentano ingresso in sede diplomatica Messico (5)

- Da ultimo, Longaric ha detto di essere pronta a sostenere un dialogo con il Messico, per raffreddare la temperatura delle relazioni, ma solo alla presenza dell'omologo, Marcelo Ebrard. "La Bolivia è disposta ad avere relazioni amichevoli con il Messico, un dialogo fluido con il Messico, ma sempre nel rispetto della non interferenza negli affari interni di altri stati. Qualsiasi dialogo che sosterrò dovrà essere con il ministro degli esteri del Messico", ha detto Longaric in una intervista con "W Radio" Messico. In precedenza il sottosegretario agli Esteri del Messico, Maximiliano Reyes, aveva invitato Longaric ad "aprire un canale di comunicazione diretto, anche personale", per sciogliere l'impasse nata con le denunce di indebite ingerenze delle autorità boliviane alle sedi e al personale diplomatico messicano a La Paz. La ministro della Bolivia si è anche detta pronta a viaggiare in Messico, chiedendo però al paese nordamericano di "abbassare il tono" della polemica. (segue) (Brb)