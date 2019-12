Roma: Pd Campidoglio, grazie De Micheli per attenzione che sta dimostrando per Capitale e suo futuro

- Nel pomeriggio il gruppo Pd Campidoglio assieme al segretario del Pd Roma ha incontrato la ministra alle infrastrutture Paola De Micheli. L'incontro ha avuto come oggetto il futuro delle opere legate ai trasporti nella capitale. In particolare il colloquio si è incentrato sulla messa in sicurezza delle metro A e B e il prolungamento della metro C. "Quello odierno - si legge in un comunicato del Pd Campidoglio - è stato un primo confronto costruttivo cui seguiranno una serie di riunioni fissate all'inizio del nuovo anno. Vogliamo ringraziare la ministra, per la fondamentale attenzione che sta dimostrando per la capitale e il suo futuro. Roma è ad un bivio, il 2021 saranno 150 che Roma è Capitale d'Italia, è compito di tutti gli attori istituzionali a partire dal Governo e dal Campidoglio cogliere questo appuntamento con la storia in termini di progetti ed investimenti per portare la città eterna all'altezza delle grandi capitali mondiali". (Com)