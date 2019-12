Americhe: Honduras-Osa, via a lavori per possibile rinnovo missione anticorruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Honduras e l'Organizzazione degli Stati Americani (Osa) hanno aperto questo venerdì il tavolo di lavoro per dare stabilire se prolungare o meno la Missione di appoggio contro la corruzione e l'impunità (Maccih). L'appuntamento è stato inaugurato dal segretario generale dell'osa, Luis Almagro, che ha ricevuto a Washington il ministro degli Esteri onduregni Lisandro Rosales. "Iniziamo l'istallazione di un tavolo di lavoro all'Osa; una nuova fase per continuare a rafforzare le nostre istituzioni nella lotta contro la corruzione e nel contrasto all'impunità", ha scritto Rosales in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. (segue) (Res)