Americhe: Honduras-Osa, via a lavori per possibile rinnovo missione anticorruzione (3)

- A favore del rinnovo del mandato si era espressa la settimana scorsa l'Unione europea. "L'Unione europea e i suoi Stati membri ribadiscono il loro sostegno al lavoro svolto dalla Missione per sostenere la lotta contro la corruzione e l'impunità in Honduras (Maccih) che, dalla sua creazione nel 2016 su invito del governo honduregno, ha dato un contributo significativo alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione e l'impunità in Honduras e al rafforzamento dello Stato di diritto nel paese" si legge in una nota firmata dall'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono tra i donatori più importanti del Maccih. (segue) (Res)