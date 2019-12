Americhe: Honduras-Osa, via a lavori per possibile rinnovo missione anticorruzione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue "invita il governo onduregno a rinnovare il mandato nella sua interezza e sostiene le richieste avanzate da molte parti interessate dell'Honduras in questa direzione. L'Ue ha sottolineato che il procuratore speciale per la corruzione (Ufecic) e Maccih continuano a svolgere un ruolo centrale nel rafforzare gli sforzi anti corruzione, anche attraverso il sostegno alla necessaria riforma legislativa e la riorganizzazione del sistema giudiziario penale. Per l'Ue, l'eccellente lavoro congiunto svolto con Ufecic ha portato alla giustizia casi significativi e, soprattutto, ha posto le basi per ulteriori sforzi anticorruzione e anti-impunità che non dovrebbero essere interrotti", concludeva la nota. (Res)