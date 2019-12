Cile: presidente Pinera convoca ufficialmente referendum su nuova costituzione il 26 aprile

- Il presidente cileno Sebastian Pinera ha ufficializzato oggi la convocazione del referendum sulla riforma della costituzione per il prossimo 26 aprile. Nella consultazione popolare i cileni dovranno esprimersi su due quesiti. Il primo è se sono favorevoli o meno ad una nuova costituzione, il secondo riguarda le modalità di conformazione dell'assemblea costituente. Due le opzioni al vaglio della cittadinanza anche in questo caso. La prima un'assemblea composta interamente da rappresentanti specificamente eletti, la seconda un'assemblea composta per metà da rappresentanti eletti e per l'altra metà da rappresentanti scelti dal parlamento. "Con il plebiscito che si terrà tra 121 giorni saremo chiamati a scegliere tra due alternative entrambe legittime e democratiche", ha dichiarato Pinera. "Il referendum permetterà ai cileni scegliere il cammino del futuro e darà loro l'ultima parola", ha aggiunto. (segue) (Abu)