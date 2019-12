Cile: presidente Pinera convoca ufficialmente referendum su nuova costituzione il 26 aprile (6)

- La decisione del governo di creare un consiglio per la riforma del corpo dei carabineros è stata presa in risposta al duro rapporto dell'organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) circa le violazioni ai diritti umani commessi dall'istituzione nel corso delle proteste sociali in corso nel paese. Lo scorso 26 novembre Hrw ha diffuso un rapporto in cui accusa i carabineros cileni di avere commesso serie violazioni dei diritti umani nella repressione delle proteste iniziate a metà ottobre e ha chiesto una riforma urgente della polizia. (segue) (Abu)