Cile: presidente Pinera convoca ufficialmente referendum su nuova costituzione il 26 aprile (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono centinaia di segnalazioni preoccupanti che denunciano un uso eccessivo della forza per le strade e abusi sui detenuti, tra cui percosse brutali e abusi sessuali, che dovrebbero essere prontamente e accuratamente indagati per garantire giustizia per le vittime", ha dichiarato José Miguel Vivanco, direttore Americhe di Hrw. "Questioni come l'uso indiscriminato e improprio di strumenti antisommossa, l'abuso di detenuti in custodia e scarsi sistemi interni di controllo hanno provocato gravi violazioni dei diritti di molti cileni. Questo è il motivo per cui è urgentemente necessaria una riforma della polizia", ha detto Vivanco, che ha incontrato il presidente Sebastian Pinera per trasmettergli le raccomandazioni dell'Ong. (segue) (Abu)