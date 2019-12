Brasile: presentata la proposta per ospitare a Rio il gran premio di Formula Uno

- Le autorità del Municipio e dello stato di Rio de Janeiro, insieme con il governo centrale, hanno presentato ai vertici della Formula Uno la proposta per ospitare una tappa del prossimo campionato mondiale nel novo autodromo carioca. Si tratta di una proposta vincolante per 60 milioni di euro. Le autorità hanno inviato un cronoprogramma dettagliato dei depositi bancari e delle fideiussioni necessarie alla firma del contratto. Il tracciato di Rio, che ancora non esiste, dovrebbe costare 700 milioni di real (l'equivalente di circa 154 milioni di euro). Le risorse verrebbero dall'impresa privata. Il progetto è attualmente sospeso, in attesa dell'approvazione dello studio di impatto ambientale. (segue) (Brb)