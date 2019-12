Brasile: presentata la proposta per ospitare a Rio il gran premio di Formula Uno (2)

- Lo scorso maggio, il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, il governatore dello stato di Rio de Janeiro, Wilson Witzel e il sindaco della città di Rio, Marcelo Crivella, avevano già firmato un protocollo di intesa per la realizzazione dell'autodromo di Formula 1 destinato ad ospitare le gare del più importante campionato automobilistico al mondo a partire dal 2022. Secondo quanto presentato nel protocollo d'intesa, il nuovo circuito dovrebbe sorgere in un'area poco urbanizzata di proprietà dell'esercito brasiliano nella zona di Deodoro, accanto alla zona di vila militar dove sorgono molte strutture delle forze armate e dove è già stata realizzata un'area sportiva in occasione delle olimpiadi di Rio 2016. (segue) (Brb)