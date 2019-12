Brasile: presentata la proposta per ospitare a Rio il gran premio di Formula Uno (3)

- L'ultima gara di un gran premio di formula 1 disputato a Rio risale al 1989, quando era ancora in funzione il vecchio autodromo nella zona ovest della città. A partire dal 1990 la tappa brasiliana della Formula 1 si è sempre tenuta sul circuito di Interlagos, nello stato di San Paolo. Il governo dello stato paulista ha un contratto con la Liberty Media, gruppo statunitense che controlla la Formula1 fino al 2020. L'autodromo è obsoleto e indebitato il che potrebbe rendere poco conveniente per la società e per la Federazione internazionale dell'automobilismo (Fia), continuare a svolgere il gran premio a Interlagos. La Fia ha tuttavia fatto sapere che vede di buon occhio la possibilità di un trasferimento da San Paolo a Rio de Janeiro già a partire dal 2021. (Brb)