Uruguay: sequestrate oltre 4,5 tonnellate di cocaina in porto Montevideo

- La Prefettura dell'Uruguay ha sequestrato giovedì un carico record di cocaina nel porto di Montevideo. Si tratta di quattro tonnellate e mezzo di droga, la maggior quantità mai intercettata dalle autorità del paese. La droga era nascosta in quattro container che trasportavano soia con destinazione al porto africano di Lome, nel Togo. La notizia del sequestro era stata diffusa nelle prime ore di questo venerdì dal ministero dell'Interno, anche se non era stata resa nota la quantità. Il valore della droga secondo il direttore della Dogana, Jaime Borgiani, potrebbe raggiungere il miliardo di dollari sul mercato locale ed i 4 miliardi di dollari su quello europeo. Borgiani ha quindi aggiunto in una conferenza stampa tenuta oggi che non è ancora stato aperto il quarto container e che la quantità di cocaina sequestrata potrebbe essere anche maggiore. Secondo i dettagli diffusi dal direttore della Dogana, la merce sarebbe stata caricata in Uruguay da un'impresa esportatrice con poca esperienza nel settore dei grani. (segue) (Abu)