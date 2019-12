Uruguay: sequestrate oltre 4,5 tonnellate di cocaina in porto Montevideo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scoperta del carico è avvenuta grazie al nuovo scanner di ultima generazione per il controllo delle merci installato lo scorso agosto nel porto di Montevideo. L'iniziativa del governo di Tabaré Vazquez, insieme all'installazione in loco anche di una nuova base di intelligence della Prefettura, era stata presa a seguito dell'intercettazione nel porto di Amburgo, in Germania, di un carico di 4,5 tonnellate di cocaina all'interno di un container di soia stivato nella capitale uruguaiana. L'episodio ha posto il paese al centro dell'attenzione internazionale come uno dei principali punti di smistamento del traffico internazionale di droga. Lo scanner ha avuto un costo di circa tre milioni di dollari ed è stato finanziato con un fondo creato a partire dalla vendita di beni confiscati del narcotraffico. (segue) (Abu)