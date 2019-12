Città metropolitana Roma: Zotta, con Regione impegnati per rilanciare settore strategico della formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il vice sindaco della Città metropolitana di Roma, Teresa Zotta, ha incontrato l'assessore regionale alla Formazione, Claudio Di Berardino. "Abbiamo affrontato la complessa attività della formazione - dichiara Zotta - e ci siamo impegnati a lavorare assieme per un progetto che riguarda la dispersione scolastica. Abbiamo convenuto sull'importanza che i Centri di formazione possono avere come luogo deputato a garantire il diritto allo studio e preparare al mondo del lavoro. Ringrazio l'assessore regionale Claudio Di Berardino, per aver condiviso lo spirito di collaborazione, principio base per progetti in favore dei cittadini che amministriamo". (Com)