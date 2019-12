Emilia Romagna: Borgonzoni (Lega), iniziata questa mattina presentazione liste

- "Abbiamo cominciato questa mattina la presentazione delle liste che sosterranno la mia candidatura". Lo ha annunciato sui social Lucia Borgonzoni, candidata per il centrodestra alla guida della Regione Emilia Romagna. Borgonzoni ha aggiunto: "Il 26 gennaio per la prima volta dopo 50 anni possiamo finalmente far entrare aria fresca nelle stanze della regione: c'è chi pensa sia cosa propria, ma l'Emilia-Romagna è di tutti". (Ren)