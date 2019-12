Roma: De Micheli, incontra rappresentati gruppo Pd su nodi strategici per rilancio Capitale

- "Questa mattina a Roma ho visitato il cantiere della Metro C e nel pomeriggio ho incontrato i rappresentanti del gruppo consigliare del Partito democratico di Roma, con il segretario Andrea Casu, per affrontare i nodi strategici per il rilancio della Capitale". Lo scrive, su Facebook, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli. "Tram, metro, rigenerazione urbana e grandi infrastrutture - aggiunge - sono al centro dell’azione del governo per garantire a tutti i romani una qualità della vita migliore. Dall'incontro è emerso che nelle prossime settimane verrà avviato un confronto sul futuro e durante il quale si discuterà sulle azioni e sui risultati del lavoro del governo per Roma, a partire dallo sblocco delle risorse per il prolungamento della Metro C a Piazza Venezia e le risorse destinate al potenziamento del trasporto pubblico su ferro". (Rer)