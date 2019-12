Milano: De Corato, saluti a forze dell'ordine, inspiegabile assenza rappresentanti Comune

- “Oggi pomeriggio ho avuto il piacere di rinnovare al questore e ai rappresentanti delle forze dell’ordine tutta la mia stima e l’apprezzamento per il grande lavoro svolto ogni giorno. Purtroppo, nonostante il notevole ed encomiabile impegno profuso, a Milano rimane molto da fare nell’ambito della sicurezza, come ci ricorda l’indagine del Sole 24 Ore con dati Istat, che vede la nostra città agli ultimi posti per furti, rapine, truffe e violenze sessuali". Lo ha detto l'assessore regionale alla sicurezza, all’immigrazione e alla polizia locale Riccardo De Corato, intervenuto al tradizionale scambio di auguri delle forze dell’ordine che si è svolto alle ore 18 in piazza del Duomo alla presenza del questore Sergio Bracco, del Prefetto Renato Saccone e dei rappresentanti di tutte le forze dell'ordine cittadine. “Inspiegabile oggi l’assenza dei rappresentanti del Comune”, ha rilevato l'esponente di Fratelli d'Italia ricordando la presenza, lo scorso anno, del sindaco di Milano Giuseppe Sala. "Da lui o da un suo rappresentante mi sarei aspettato un saluto istituzionale, vista oltretutto la presenza degli agenti della polizia locale" ha concluso l'assessore regionale. (Rem)