Disabilità: Raggi, noi tra primi a tradurre in Lis lavori aula. Amministrazioni seguano presto questa strada

- "La politica deve essere accessibile a tutti. Roma Capitale è una delle prime amministrazioni a tradurre in Lis, il linguaggio dei segni, tutte le sedute dell’Assemblea Capitolina. Abbiamo dei professionisti che traducono simultaneamente in Lis e un sistema che produce sottotitoli in tempo reale, per fare in modo che i non udenti possano seguire ciò che accade durante le assemblee. Ringrazio il nostro delegato all’accessibilità universale Andrea Venuto e mi auguro che anche altre amministrazioni seguano presto questa strada". Così, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. (Rer)