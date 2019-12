Autostrade: Cda annuncia misure a favore utenti su tratte Liguria interessate da cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio di amministrazione di Autostrade per l'Italia, riunitosi in data odierna, ha autorizzato l'amministratore delegato ad attivare tutte le opportune azioni e gli interventi a favore degli utenti nel caso in cui le attuali cantierizzazioni presenti sulle tratte liguri generino un impatto particolarmente rilevante e prolungato sulle condizioni di traffico. Particolare attenzione sarà rivolta alle tratte cittadine ad alta densità di circolazione e che non presentano alternative viabilistiche. Per tutta la durata degli interventi, Autostrade per l'Italia effettuerà una costante attività di monitoraggio della viabilità sulle tratte interessate dagli interventi e mantenendo un raccordo operativo con il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con le Regioni Liguria e Piemonte e con la Prefettura di Genova. (Com)