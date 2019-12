Americhe: il Galeone di San José decretato patrimonio nazionale e indivisibile della Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio nazionale del patrimonio della Colombia ha dichiarato il Galeone San José, relitto spagnolo affondato nel 1708 nelle acque del paese caraibico, come patrimonio nazionale indivisibile della Colombia. La decisione, resa nota dalla vicepresidente Marta Lucia Ramirez, segna una possibile svolta nel futuro della gestione di un reperto il cui valore è stato fissato in un valore di circa dieci miliardi di dollari. In base a una porposta avanzata dall'ex presidente colombiano Juan Manuel Santos, il galeone spagnolo - affondato dalla marina britannica quando, carico di oro e preziosi lasciava Cartagena de las Indias per dirigersi a Portobel - sarebbe stato riportato in superficie con i soldi ricavati dalla vendita di alcuni dei suoi stessi reperti. "Il Galeone è indivisibile" ha detto Ramirez segnalando che il suo recupero non si pagherà "con nessun pezzo, con nessuna parte del patrimonio sommerso". (segue) (Mec)