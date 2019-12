Americhe: il Galeone di San José decretato patrimonio nazionale e indivisibile della Colombia (2)

- "Quello che si trova nel Galeone di San José può essere di grande valore economico, ma prima di tutto, ognuno dei pezzi che si recuperano sono di enorme e incomparabile valore culturale e storico per il mondo e la Colombia", ha aggiunto la vicepresidente. La decisione di coprire le spese del riscatto con i pezzi del galeone aveva sollevato le critiche anche da parte della Spagna, pronta a ricordare che il reperto - fabbricato nell'attuale Paese Basco - era da considerarsi "tomba sottomarina" da non sfruttarsi commercialmente. A ottobre, Colombia e Spagna avevano rilasciato una dichiarazione comune nela quale respingevano l'ipotesi che "oggetti patrimoniali sommersi potessero essere oggetto di transazione, pagamenti o compravendite", per attività di estrazione o conservazione. (segue) (Mec)