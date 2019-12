Americhe: il Galeone di San José decretato patrimonio nazionale e indivisibile della Colombia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta da vedere che fine farà la Associazione pubblico privata (App) affidata all'impresa "Macs" (Maritime Archaeology Consultants) che il governo Santos aveva individuato per recuperare i pezzi. La vicepresidente si è limitata a dire che la ministro della Cultura, Carmen Vasquez, metterà in marcia il processo per decidere "quando, come e con chi" si procederà all'estrazione del reperto "nelle condizioni che garantiscano al meglio la sua conservazione". L'idea di Bogotà è che il San José, ritrovato il 27 novembre del 2018 dall'Istituto colombiano di Antropologia e storia (Icanh) e dalla marina militare colombiana, possa essere riportato sulla terraferma "il prima possibile. (Mec)