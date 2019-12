Emilia Romagna: depositate liste, i nomi dei candidati di "Bonaccini presidente"

- Depositate le liste, per Bonaccini presidente ecco, circoscrizione per circoscrizione, chi saranno i candidati a sostegno del governatore uscente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Nel collegio di Piacenza, in lista ci sono Roberto Pasquali, Lucia Torretta, Caterina Pagani e Stefano Perrucci. A Parma saranno candidati Giovanni Marani, Serena Brandini, Giovanni Breschi, Alessia Frangipane e Nicoletta Lia Rosa Paci. Nella circoscrizione di Reggio Emilia i candidati saranno: Stefania Bonadavalli, Carlo Fagioli, Matteo Manfredini, Daniela D'Eredità, Danilo Squitieri e Daniela Gozzi. A Modena sono stati candidati in "Bonaccini presidente": Eugenia Bergamaschi, Erika Coppelli, Chiara Giovenzana, Roberto Adani, Giulia Pigoni, Damiano Pietri, Maurizio Borsari e Stefano Tortini. (segue) (Ren)