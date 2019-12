Ecuador: arrivati a Natale i 500 milioni di dollari dell'Fmi (2)

- Il prestito era stato approvato in via definitiva dal comitato esecutivo dell'Fmi il 19 dicembre. Si tratta della seconda tranche del credito da 4,2 miliardi di dollari pattuito tra governo di Quito e Fmi lo scorso febbraio, nel quadro di un programma di assistenza finanziaria. La prima tranche è stata pari a 900 milioni di dollari. L'Fmi ha sottolineato che "le autorità ecuadoriane hanno continuato ad avanzare nel rafforzamento della posizione fiscale ed esterna del paese e ricalibrato il loro programma economico, allo scopo di proteggere una crescita che favorisca i poveri e salvaguardi la spesa sociale". In tal senso, hanno spiegato che "la riforma fiscale recentemente approvata aumenterà le entrate e renderà il sistema fiscale più favorevole, semplice ed equo". (segue) (Brb)