Ecuador: arrivati a Natale i 500 milioni di dollari dell'Fmi (4)

- Le nuove misure economiche sono il frutto di un dialogo portato avanti con le parti sociali, così come previsto dall'accordo che il governo ha fatto a metà ottobre per chiudere una violenta protesta che ha attraversato il paese. Dopo aver denunciato pesanti sofferenze nei conti pubblici, Moreno firmava un decreto di "austerità" contenente misure frutto anche di un negoziato con il Fmi, con cui Quito ha concordato un programma di assistenza finanziaria da 4,2 miliardi di dollari. Tra queste, la rimozione dei sussidi alle benzine, che aveva portato in breve a far lievitare anche del 100 per cento i costi dei carburanti alla pompa. Per garantire "ordine, tranquillità e sicurezza" contro il "caos" generato dall'ondata di proteste di piazza e dallo sciopero indetto dal sindacato dei trasporti, il governo aveva decretato il 3 ottobre uno stato di emergenza, per 30 giorni. Trovata l'intesa con le opposizioni, nella serata di lunedì 14 ottobre, Moreno ha abrogato ufficialmente il decreto di austerità economica che ha dato vita alle manifestazioni di protesta. (segue) (Brb)