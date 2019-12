Ecuador: arrivati a Natale i 500 milioni di dollari dell'Fmi (5)

- Secondo le stime che il Fondo monetario internazionale, l’Ecuador registrerà nel 2019 una contrazione del Pil dello 0,5 per cento e una leggera crescita dello 0,5 per cento nel 2020. La stima, contenuta nel World economic outlook di ottobre, è in linea con quella contenuta nel rapporto di aprile, dove l’Fmi confermava l'ingresso in una fase di recessione per l'economia dell’Ecuador. Per quanto riguarda l’inflazione l’istituto finanziario prevede un livello dello 0,4 nel 2019 e dell’1,2 per cento nel 2020. (Brb)