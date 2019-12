Inps: M5s, da Lega attacchi vergognosi contro Tridico

- “La Lega non perde occasione di tacere e cavalca una falsa notizia, pubblicata questa mattina da un quotidiano, che l’Inps ha smentito". Lo affermano in una nota, i componenti del Movimento 5 stelle nella commissione Lavoro del Senato. "Peccato che certa stampa continui a infangare la figura del presidente dell’Istituto, Pasquale Tridico, in un modo vergognoso e che certa politica le vada anche dietro. Il presidente, che sta avviando un processo di riorganizzazione dell’Istituto - continuano i senatori del M5s - guadagna addirittura il 40 per cento in meno rispetto al suo predecessore. C’è infatti un decreto interministeriale che stanzia complessivamente 103 mila euro annui lordi per Tridico e per il suo vice, che sono stati ripartiti, rispettivamente, in 62 mila e 41 mila euro annui lordi. Quando le persone non si possono attaccare nel merito, si ricorre a mezzucci ridicoli. Ma il lavoro che sta portando avanti il presidente dell’Inps non verrà oscurato da falsità”, conclude la nota dei senatori M5s.(Com)