Iran: ministro Esteri Zarif, pronti a ripristinare sicurezza nel Golfo

- L’Iran è pronto a ripristinare la sicurezza nel Golfo. Lo ha ribadito oggi in un tweet il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Mohammad Javad Zarif, ripreso dall’agenzia di stampa “Irna”. Il capo della diplomazia di Teheran ha fatto riferimento all’iniziativa Hormuz Peace Endeavor (Hope), progetto presentato lo scorso settembre all’Assemblea generale delle Nazioni Unite dal presidente Hassan Rohani. “Hope è sul tavolo. Le nostre esercitazioni militari nel Mare dell’Oman e nell’Oceano Indiano con i partner russi e cinesi rendono chiaro il nostro ampio impegno per mettere in sicurezza le vie marittime più importanti”, ha affermato Zarif. Nei mesi scorsi, ricorda “Irna”, il governo iraniano ha inviato lettere a diversi paesi arabi del Golfo per ridurre le tensioni nella regione e assicurare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Nel corso di quest’anno diversi attacchi contro petroliere internazionali sono stati attribuiti proprio ai Guardiani della rivoluzione islamica dell’Iran e hanno indotto gli Stati Uniti a proporre una coalizione marittima nel Golfo con i propri partner regionali. Secondo Teheran, tuttavia, la presenza delle forze Usa nell’area è la principale fonte di tensione nella regione. (Res)