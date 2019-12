Umbria: Fora (Patto civico), sostenere diffusione filiera nocciola

- “Se l’Umbria saprà sostenere la diffusione della filiera della nocciola in tutto il territorio regionale, associandola alla notorietà legata alla produzione del cioccolato, si potrà costruire e chiudere il ciclo della trasformazione del prodotto”. Lo ha detto il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria) partecipando all’inaugurazione dell’ottava “Festa della nocciola" di Bevagna (Pg) Fora ha concluso: "Come Regione dovremo sempre più ascoltare, aiutare e accompagnare lo sviluppo di questa filiera con misure e bandi sempre più semplificati e improntati a dare energia a quanti, come a Bevagna, si ingegnano per dare valore ai nostri territori”. (Ren)