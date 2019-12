Emilia Romagna: Bonaccini, Regione impegnata per soluzione vertenza Bio-on

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini si è recato alla Bio-on, l'azienda di bioplastiche di Castel San Pietro Terme (Bo), attualmente in esercizio provvisorio. Dalla Regione hanno fatto sapere che Bonaccini ha incontrato le lavoratrici e i lavoratori presenti in fabbrica anche in questi giorni di festa. Il governatore li ha ringraziati: "anche a nome dell'intero territorio: non c'entrano nulla con la gestione economico-finanziaria della società che ha portato all'amministrazione giudiziale e la loro è una professionalità di alto livello. Producono bioplastiche totalmente ecocompatibili materiali necessari per un presente e un futuro in cui la tutela dell'ambiente sia sempre più centrale. Dal punto di vista della ricerca e della produzione, Bio-on rappresenta un'eccellenza, non certo una scatola vuota, grazie soprattutto a loro". Quindi Bonaccini ha aggiunto: "La Regione è impegnata ogni giorno per trovare una soluzione che salvaguardi il sito produttivo, e quindi l'occupazione, mantenendolo qui, nel nostro territorio. In collaborazione con i curatori fallimentari e i sindacati, ci stiamo muovendo in due direzioni: con le banche per sbloccare linee di credito necessarie sia per gli stipendi sia per i necessari investimenti; nella ricerca di un soggetto industriale serio e affidabile, che possa acquisire la società, sia la parte della ricerca che quella produttiva". (Ren)