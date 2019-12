Casapound: militanti festeggiano 16 anni occupazione e postano foto davanti edificio Roma. Raggi, senza vergogna

- Casapound festeggia 16 anni e lo fa pubblicando sulla pagina Facebook un post in cui scrive: "Sedici anni e non sentirli. Alla faccia dei censori di ogni risma. Avanti Casapound. Alla vittoria". Assieme al post alcune foto che vedono i militanti Cpi con dei fumogeni mentre altri sorreggono le lettere che compongono il nome e che, fino a poco fa, erano affisse sopra l'ingresso dell'edificio in via Napoleone III. Scritta che il sindaco di Roma, Virginia Raggi, aveva fatto rimuovere. E proprio la Raggi, in un tweet, sottolinea: "Casapound senza vergogna, festeggia 16 anni di occupazione abusiva di un immobile pubblico. Noi fieri di aver fatto rimuovere loro insegna. Dopo sentenza Corte dei Conti i ministeri proprietari devono far liberare l'edificio. Basta illegalità ai danni dei cittadini". (Rer)