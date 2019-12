Inps: M5s, falsità su Tridico, stipendio non aumentato e inferiore al predecessore

- "La nota dell'Inps smentisce le notizie apparse stamane su alcuni quotidiani in merito allo stipendio del presidente Tridico. Un'ennesima fake news ripresa, come al solito, da Matteo Salvini". Lo dichiarano i portavoce del Movimento 5 stelle in commissione Lavoro alla Camera. "Il capo della Lega si dimostra sempre in prima linea quando c'è da rilanciare falsità e ingannare gli italiani. Lo stipendio del presidente Tridico non solo non è aumentato ma è inferiore del 40 per cento rispetto a quello del predecessore. Tridico continui nel lavoro che sta portando avanti con grande impegno e con egregi risultati", concludono i deputati M5s.(Com)