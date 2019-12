Bolivia: stampa, individui coperti tentano ingresso in sede diplomatica Messico (2)

- Il Messico ha annunciato giovedì un ricorso presso la Corte internazionale di giustizia (Cig) denunciando diversi casi di ingerenza contrari alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche. "Il Messico sta presentando uno strumento giuridico alla Corte internazionale di giustizia per violazione degli obblighi diplomatici", ha detto il ministro degli Esteri Marcelo Ebrard. Il paese nordamericano "onorando la sua tradizione" diplomatica ha dato accoglienza e asilo a una serie di persone legate a Morales chiedendo al governo ad interim di Jeanine Anez il salvacondotto per poter lasciare la Bolivia. Secondo quanto riferito da Ebrard, la risposta di La Paz - attesa per undici giorni - sarebbe stata la richiesta di consegna di quattro cittadini con ordine di arresto. "Secondo quanto stabilisce il diritto internazionale, prevale il diritto di asilo", ha spiegato il ministro denunciando che il 23 dicembre "sono apparsi fuori dall'ambasciata e dalla Residenza circa 90 elementi non richiesti della polizia e dell'esercito. Perché si capisca di cosa parliamo, il numero abituale di effettivi non supera i sei, e a un tratto ne sono apparsi 90". (segue) (Brb)