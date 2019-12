Sicilia: Anas replica a presidente Musumeci su monitoraggio infrastrutture stradali (2)

- Anas ricorda che nell'isola la programmazione pluriennale (2016-2020) ha raggiunto valori economici molto elevati, essendo pari a quasi 5,9 miliardi di euro. Questi sono ripartiti tra nuove opere, per quasi 4,8 miliardi, e manutenzione programmata, per 1,1 miliardi di euro. Per quanto riguarda la manutenzione programmata sono attivi interventi pari a circa 180 milioni e in attivazione pari a 600 milioni di euro. Va evidenziato, infine, conclude la nota di Anas, "che l'avanzamento degli interventi di manutenzione e riqualificazione è condizionato dalla necessità di trovare un compromesso tra l'esigenza di accelerare l'attuazione mediante l'attivazione di più cantieri contemporanei e l'opportunità di attenuare i disagi alla circolazione che gli stessi cantieri inevitabilmente creano, limitandone quindi il numero". (Com)