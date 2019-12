Calabria: Occhiuto (FI) rinuncia a candidatura, la mia corsa finisce qui

- "Calabresi carissimi, la mia corsa finisce qui". Con queste parole il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha annunciato, sui social, la rinuncia alla candidatura a governatore della Regione. Occhiuto in un lungo post ha scritto: "Su suggerimento di tanti amici coinvolti e dopo l’ennesima sollecitazione del presidente Berlusconi ho deciso di farmi da parte. Silvio Berlusconi è una persona a me cara, che ho sempre stimato e ammirato, e oggi al punto in cui siamo ho giudicato il suo invito giusto e sensato. D’altronde non ci sono le condizioni per portare avanti da soli il progetto di cambiamento della Regione Calabria che avevamo in mente, con la speranza di una vittoria elettorale. Infatti l’attuale sistema elettorale prevede (solo in Calabria) il voto congiunto tra il candidato presidente e i consiglieri. Con tale sistema avremmo potuto ottenere un ottimo risultato, ma -avendo contro tutti- non la vittoria. La mia corsa solitaria sarebbe sembrata quasi una ritorsione o una ripicca; e io sono abituato a costruire, non a distruggere". (segue) (Ren)