Calabria: Occhiuto (FI) rinuncia a candidatura, la mia corsa finisce qui (3)

- Infine Occhiuto ha concluso: "Ho proposto alla candidata a presidente Jole Santelli di recepire nel suo programma quelle idee su cui tanto avevamo puntato per la crescita della Calabria riguardo alla svolta ecologica e ai nuovi investimenti creativi e innovativi. E le ho chiesto come sindaco di Cosenza di farsi parte attiva, una volta eletta, per l’accelerazione dei cantieri con opere in corso nella città e per l’avvio delle procedure per la realizzazione del nuovo Ospedale sul sito da noi proposto. Noi restiamo una forza culturale attiva sul territorio. E io -se Dio vorrà- continuerò a svolgere il ruolo di sindaco di Cosenza dedicandomi ancora di più alla città e poi, tra poco più di un anno, completerò il mio mandato e il mio impegno politico a favore della comunità. Grazie di cuore a tutti" (Ren)