Biblioteche Roma: nasce Arcipelago, lunedì inaugurazione con Raggi e Ciaccheri

- L'auditorium della sede del municipio VIII diventerà una biblioteca. Precisamente la biblioteca Arcipelago. La sindaca Virginia Raggi, il presidente del municipio VIII Amedeo Ciaccheri, l'assessore capitolino alla Cultura Luca Bergamo e il Presidente di Biblioteche di Roma, Paolo Fallai. presenteranno alla stampa la nuova biblioteca lunedì prossimo. "Arcipelago - promettono dall'VIII municipio - non sarà una biblioteca come le altre. Le cittadine e i cittadini, infatti, accanto agli scaffali dei libri, avranno a disposizione una mediateca, spazi per incontri, seminari e convegni. La sede di via Benedetto Croce, 50, acquisirà le attività del bibliocaffé letterario di Ostiense, struttura che ha ospitato temporaneamente in questi anni i servizi bibliotecari, ampliandone funzioni e disponibilità dei libri". (Rer)