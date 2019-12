Innovazione: Francesco Paorici nominato nuovo direttore generale di Agid

- Francesco Paorici è il nuovo direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale (Agid). Lo ha annunciato oggi il ministro per l’Innovazione e la trasformazione digitale, Paola Pisano, aggiungendo che Paorici è il profilo migliore emerso dal processo di selezione delle ultime settimane e che ha accettato l’incarico. “Quello di Francesco Paorici è il miglior profilo fra gli oltre 150 brillanti candidati che si sono proposti e che ringrazio. Agid dovrà essere sempre più integrata e coordinata con le attività del ministero dell'Innovazione, in un percorso che, a partire dall'assessment che è stato appena fatto, definisca in modo chiaro gli obiettivi dell'Agenzia e valorizzi le professionalità che già vi lavorano. Senza obiettivi chiari e competenze nessuna organizzazione potrà mai diventare una eccellenza. C'è molto da fare ed è importante proseguire le attività di valore che Agid ha sviluppato in questi anni, concentrando sempre più gli sforzi a servizio del processo di digitalizzazione e innovazione del nostro Paese. Sono certa che il nuovo Dg lavorerà agli obiettivi comuni della modernizzazione dei servizi, razionalizzazione della spesa e innovazione della Pa”, ha detto il ministro Pisano. (segue) (Com)