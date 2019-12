Roma: De Priamo (Fd'I), Raggi predica bene e inforna collaboratori

- "I grillini predicano bene ma razzolano male. Dovevano aprire le istituzioni come scatolette di tonno e invece in Campidoglio diventano protagonisti della più grande infornata di collaboratori nella storia del Comune di Roma. Come riportato oggi dalla stampa la giunta Raggi rispetto alle precedenti amministrazioni ha speso la bella cifra di oltre 6 milioni e mezzo di euro. Alla faccia del risparmio e dell'etica grillina". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fratelli d'Italia. (Com)